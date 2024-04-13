Гастроэнтеролог Левитская: едой гастрит вызвать невозможно

Причиной гастрита становятся злоупотребление алкоголем, особая бактерия, некоторые заболевания. А вредная еда, вопреки распространённому мнению, спровоцировать заболевание не может, объяснила гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская.
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