Китай недоволен Вашингтонской декларацией по итогам саммита НАТО

Китай призывает НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны, исправить неправильное восприятие Китая, прекратить устраивать беспорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринять практические действия для смягчения ситуации и решения проблемы.
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