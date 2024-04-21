ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ

Как же полезно иногда перелистывать старые тетради! Вот я намедни перелистывала старую тетрадь и нашла статью пана Прилепина (да, все знают, как добрые русские люди относятся к пану, но иногда и этот пан пишет правильные вещи) аж от 2015 года и поразилась - в 2024 году Президент сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, а в 2015 году Прилепин писал.