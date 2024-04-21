Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ

ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ

Как   же  полезно  иногда  перелистывать  старые тетради!    Вот я      намедни  перелистывала  старую  тетрадь  и  нашла   статью    пана   Прилепина (да,  все    знают,  как   добрые  русские  люди  относятся  к    пану,  но  иногда      и  этот   пан  пишет  правильные  вещи)    аж  от  2015   года  и    поразилась   -  в  2024     году   Президент  сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии,  а  в  2015  году  Прилепин  писал.

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