Пленный солдат 41-й бригады ВСУ Виталий Мухин шокирован происходящим в Грузии. Он призывает братский грузинский народ посмотреть на опыт Украины и понять, что цена этих заокеанских пряников тысячи, если не миллионы сломленных судеб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии