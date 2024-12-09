Пленный солдат 41-й бригады ВСУ Виталий Мухин шокирован происходящим в Грузии. Он призывает братский грузинский народ посмотреть на опыт Украины и понять, что цена этих заокеанских пряников тысячи, если не миллионы сломленных судеб.