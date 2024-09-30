Саудовская Аравия окажет медицинскую и гуманитарную помощь Ливану

Саудовская Аравия собирается оказать медицинскую и гуманитарную помощь жителям Ливана, которые оказались в сложной ситуации после начала израильской операции против ливанского шиитского движения «Хезболла».
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