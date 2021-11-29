Dress Code. В Москве открылся ГУМ-каток. Среди гостей — Ксения Собчак, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олег Меньшиков с женой

Вчера на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие 16-го сезона ГУМ-катка. Посетили его и многие знаменитости, в числе которых были Ксения Собчак, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олег Меньшиков с женой Анастасией Черновой, Агата Муцениеце.
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