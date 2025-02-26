Самые добрые и яркие открытки и картинки, самые теплые и горячие поздравления с широкой Масленицей для самого широкого круга близких и дорогих вам людей — родных и любимых, друзей и коллег! фото: соцсетиКакого числа Масленица в России в 2025 году По старинной традиции, празднование продолжается неделю — с понедельника по воскресенье.