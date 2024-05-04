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Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Подозреваемые отрицают свою вину.фото: pixabay.com/succo--> Руководство «ГК «Пикет», подозреваемое по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли в разных компаниях, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело деньги на разные частные счета.

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Комментарии
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StarPer
Не арестовывать надо, а конфисковывать.
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