Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Подозреваемые отрицают свою вину.фото: pixabay.com/succo--> Руководство «ГК «Пикет», подозреваемое по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли в разных компаниях, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело деньги на разные частные счета.