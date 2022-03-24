Семак, Шварц, Березуцкий, Федотов, Сторожук – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале-марте

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру РПЛ в феврале-марте. В список попали 5 специалистов: – Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 4 матчах, 1-е место); – Сандро Шварц, «Динамо» (7 очков в 4 матчах, 2-е место); – Алексей Березуцкий, ЦСКА (12 очков в 4 матчах, 3-е место); – Владимир Федотов, «Сочи» (7 очков в 4 матчах, 4-е место); – Александр Сторожук, «Краснодар» (7 очков в 3 матчах, 5-е место).
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