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Восстановление инфраструктуры после тайфуна в Приморье инспектирует зам генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин

Восстановление инфраструктуры после тайфуна в Приморье инспектирует зам генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Приморский край совместно с губернатором Олегом Кожемяко и прокурором края Сергеем Столяровым оценили темпы ликвидации последствий тайфуна "Хиннамор".

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