Восстановление инфраструктуры после тайфуна в Приморье инспектирует зам генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Приморский край совместно с губернатором Олегом Кожемяко и прокурором края Сергеем Столяровым оценили темпы ликвидации последствий тайфуна "Хиннамор".