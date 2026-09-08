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Zero Hedge

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Houthis Pummel Southwest Saudi Arabia With Ballistic Missiles, As Yemen Air & Ground War Erupts

Houthis Pummel Southwest Saudi Arabia With Ballistic Missiles, As Yemen Air & Ground War Erupts

Houthis Pummel Southwest Saudi Arabia With Ballistic Missiles, As Yemen Air & Ground War Erupts The heaviest fighting since the Iran war began is taking place in Yemen currently, also involving significant overnight attacks on Saudi energy and military sites by the Houthis.

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