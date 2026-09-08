Houthis Pummel Southwest Saudi Arabia With Ballistic Missiles, As Yemen Air & Ground War Erupts The heaviest fighting since the Iran war began is taking place in Yemen currently, also involving significant overnight attacks on Saudi energy and military sites by the Houthis.
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