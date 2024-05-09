Посол США Трейси в День Победы заявила, что надеется на былое сотрудничество

Есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.
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