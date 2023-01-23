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Организацию безопасности в зоопарке "Чудесный" проверяет прокуратура Уссурийска

Организацию безопасности в зоопарке "Чудесный" проверяет прокуратура Уссурийска

Прокуратура Уссурийска проверяет ситуацию с нападением льва на посетительницу зоопарка "Чудесный". Надзорное ведомство даст оценку организации безопасного пребывания посетителей в частном зверинце, сообщили ИА UssurMedia в прокуратуре Уссурийска.

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