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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Круз и RHCP на закрытии Олимпиады, США выиграли медальный зачет, «Спартак» не забил «Ахмату», Нету в «Челси», «лев прыгнул» от Миллера, Роберто ушел из «Барсы» и другие новости

1. Состоялась церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже: Том Круз прилетел с крыши, RHCP спели Can’t Stop, были Снуп Догг, Доктор Дре и Билли Айлиш.

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