Глава Волгореченска обжалует приговор за запуск очистных сооружений

ВОЛГОРЕЧЕНСК, 23 мая, ФедералПресс. Глава одного из муниципалитетов Костромской области Александр Щербаков намерен подать апелляцию на решение Нерехтского районного суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
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