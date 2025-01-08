Журналист Хинкл заявил, что администрацию Байдена запомнят как худшую в новейшей истории

ВАШИНГТОН, 8 января, ФедералПресс. С приближением окончания президентского срока Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис американский журналист Джексон Хинкл выразил резкую критику в адрес их руководства, назвав их худшими лидерами Белого дома в современной истории США.