Журналист Хинкл заявил, что администрацию Байдена запомнят как худшую в новейшей истории

ВАШИНГТОН, 8 января, ФедералПресс. С приближением окончания президентского срока Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис американский журналист Джексон Хинкл выразил резкую критику в адрес их руководства, назвав их худшими лидерами Белого дома в современной истории США.
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