Александр Бублик: «Многие комики в жизни очень грустные... Я не грустный, но есть разница между мною на корте и за его пределами»

Представитель Казахстана Александр Бублик после победы на турнире в Монпелье рассказал о себе. – На корте вы активный и динамичный, а как бы себя описали за его пределами? – Я более спокойный, легко отношусь к жизни, у меня философский взгляд.
Представитель Казахстана Александр Бублик после победы на турнире в Монпелье рассказал о себе. – На корте вы активный и динамичный, а как бы себя описали за его пределами? – Я более спокойный, легко отношусь к жизни, у меня философский взгляд.
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