Исследование: пользователей ИИ считают ленивыми и некомпетентными

По результатам исследования Дьюкского университета (США), опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на коллег, использующих искусственный интеллект (ИИ) в рабочем процессе,По результатам исследования Дьюкского университета (США), опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на коллег, использующих искусственный интеллект (ИИ) в рабочем процессе, реагируют хуже.
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