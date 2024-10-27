Бактерии в мозге

Мозг лососёвых рыб даёт приют бактериям, большую часть которых приносит кровью от кишечника. Нас не удивить кишечными микробами, или кожными, или теми, которые живут во рту – мы знаем, что в подобных местах у нас складывается определённая микрофлора.