«Вчера ужинали вместе, сегодня его не стало»: Анфиса Чехова потеряла близкого человека

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила печальное известие. В ее семье случилось горе — умер дядя. Для знаменитости эта новость стала шоком, как гром среди ясного неба, ведь буквально накануне она и другие члены семьи с ним ужинали.
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