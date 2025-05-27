«Я русский! И я скорее умру»: Дуров о критике в свой адрес (ВИДЕО)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, уехавший из России, заявил, что он русский. Сказал он об этом на конференции в Норвегии, в беседе с правозащитником Тором Халворссеном, о чём сообщает «Код Дурова».
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