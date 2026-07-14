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Заставила Собчака уйти от тяжелобольной жены, скандал с жильем и запреты для дочери: как сложилась судьба Людмилы Нарусовой

Имя Людмилы Нарусовой давно ассоциируется не только с большой политикой, но и с чередой громких семейных и публичных историй.

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