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Блоги о бизнесе, стартапах, краудфандинге и грантовой поддержке.

Блоги о бизнесе, стартапах, краудфандинге и грантовой поддержке.

«Социальный лифт для бизнеса: как недорогой сайт помогает получить гранты и статус» Статья объясняет, что такое «социальное предпринимательство» и почему для получения этого статуса нужен качественный цифровой след.

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