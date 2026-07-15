Блоги о бизнесе, стартапах, краудфандинге и грантовой поддержке.

«Социальный лифт для бизнеса: как недорогой сайт помогает получить гранты и статус» Статья объясняет, что такое «социальное предпринимательство» и почему для получения этого статуса нужен качественный цифровой след.
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