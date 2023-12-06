РЭО: строительство экопромышленного парка под Нижним Новгородом идет по плану

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и ход строительства экопромышленного парка.
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