Где купить 20 литров бензина и дизеля в Крыму 21 июля: адреса АЗС

Сегодня, 21 июля, бензин есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Евпатория Новосёловское шоссе, 4 В наличии: АИ-95, АИ-100, ДТ пгт Заозёрное, Садовая улица, 55А В наличии: АИ-95 Сакский район село Лесновка, улица Гагарина, 123 В наличии: ДТ, АИ-92 село Ивановка, Приморская улица, 28 В наличии: АИ-95, ДТ, АИ-92 Красногвардейский район пгт Красногвардейское улица Титова, 19 В наличии: АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан Марьяновское сельское поселение, трасса Симферополь-Москва В наличии: АИ-95, ДТ, АИ-92 Бахчисарайский район Куйбышевское сельское поселение, село Малое Садовое, улица Хрусталёва, 2А В наличии: АИ-95+ Кировский район село Владиславовка, Виноградная улица, 2В В наличии: АИ-95+, ДТ Симферопольский район село Перевальное, Дачная улица, 7А В наличии: АИ-95, АИ-100, ДТ село Скворцово, улица Калинина, 111 В наличии: АИ-95, ДТ, АИ-92 Белогорский район село Богатое, Московская улица, 92 В наличии: ДТ, АИ-95+ Нижнегорский район пгт Нижнегорский, Южная улица, 1В В наличии: АИ-95+, ДТ Важно: Продажа топлива в Крыму и Севастополе осуществляется не более 20 литров на одно транспортное средство.