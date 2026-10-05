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Педиатр Маркова запретила обтирать детей спиртом и уксусом при температуре

Педиатр Маркова запретила обтирать детей спиртом и уксусом при температуре

Обтирания водкой, спиртом или уксусом могут навредить ребенку с лихорадкой. Педиатр, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова предупредила об опасности таких методов, сообщает RT .

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