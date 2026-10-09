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TRENDYMEN

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Какая марка автомобиля не ломается: механики назвали модель почти не требующую ремонта

Какая марка автомобиля не ломается: механики назвали модель почти не требующую ремонта

Фото: Unsplash При выборе автомобиля большинство покупателей смотрят на престижный бренд, динамику разгона и современную мультимедиа.

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Профиль пользователя Kost Sh
Kost Sh

Помнится, племянница работала в одном автоцентре, в отделе продвижения. Сотрудникам за публикации в интернетах о качестве японцев и ломкости европейцев и американцев (китайцев тогда ещё не было) платили. И добавляли за просмотры лайки и сторонние комментарии. Автору зачОт, лайк и комментарий -- беги за денЮжкой.