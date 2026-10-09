Какая марка автомобиля не ломается: механики назвали модель почти не требующую ремонта

Фото: Unsplash При выборе автомобиля большинство покупателей смотрят на престижный бренд, динамику разгона и современную мультимедиа.
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Особенно "Корса" полноприводная, японской сборки! Почти 10 лет отъездил, комплектик ключей в вакуумной упаковке так и остался не распечатанным!
Помнится, племянница работала в одном автоцентре, в отделе продвижения. Сотрудникам за публикации в интернетах о качестве японцев и ломкости европейцев и американцев (китайцев тогда ещё не было) платили. И добавляли за просмотры лайки и сторонние комментарии. Автору зачОт, лайк и комментарий -- беги за денЮжкой.
Полностью согласен !!! Особенно "Королла" , скучно с ней , просто едет и всё и не ломается (если специально не грубить) !!!
Москвич-412 вообще в сервисе не был. Его всегда в гараже шаманили.