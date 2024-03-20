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Пара сняла на видео, как меняется поведение хаски в семье, которая ждет ребенка

Пара сняла на видео, как меняется поведение хаски в семье, которая ждет ребенка

Хаски в семье Джона и Мари Стефанов появился около 3 лет назад, а затем женщина стала ждать ребенка. К удивлению пары, поведение питомца кардинально изменилось — эти перемены семья записала на видео, которое быстро набрало миллионы просмотров.

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Вальдемар
Пёсель прелесть...
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21 час.
Элеонора Коган
Умничка пёсик, настоящий друг для малыша, верный, на всю жизнь!!!!
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14 час.
Элеонора Коган
Такая прелесть, солнышко, всё понимает и никогда не бросит в беде малыша!!!!
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