Раиса Рязанова вспомнила, как снималась свадьба в «Москва слезам не верит»

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, полюбившаяся миллионам зрителей после роли Тоси в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», рассказала, как снимались сцены свадьбы и как они всей съемочной группой подбирали песню для этого эпизода.