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Раиса Рязанова вспомнила, как снималась свадьба в «Москва слезам не верит»

Раиса Рязанова вспомнила, как снималась свадьба в «Москва слезам не верит»

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, полюбившаяся миллионам зрителей после роли Тоси в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», рассказала, как снимались сцены свадьбы и как они всей съемочной группой подбирали песню для этого эпизода.

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