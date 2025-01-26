Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как сделать выборы в Абхазии чистыми

Как сделать выборы в Абхазии чистыми

БлокнотРУ Одна из главных геополитических проблем конца 2024 - начала 2025 года - отношение Абхазии к России.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Найдутся много тех, кто поддержит предложение &quot;на 3-4 месяца отключить Абхазию&quot;. А может быть этого и добивается прозападная оппозиция? Ясно что во всём будут обвинять Россию, а не собственных руководителей, которые никак не договоряться меж собой как &quot;делить&quot; власть. Разъяснение позиции о гарантиях российских инвестиций в Абхазию трудное дело, но по иному - никак. Для населения - гуманитарные поставки эл.энергии с расчётом на человека в день.
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15 час.
МАРИНА
Надо бы им &quot;Абхаза&quot; в президенты
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12 час.
Алексей Медведев
Граждан России в Абхазии выступающим против России надо судить по законам России с обязательной отсидкой в &quot;госучреждениях&quot; на государственных харчах!
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10 мин.

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