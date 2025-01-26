БлокнотРУ Одна из главных геополитических проблем конца 2024 - начала 2025 года - отношение Абхазии к России.
Как сделать выборы в Абхазии чистыми
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Найдутся много тех, кто поддержит предложение "на 3-4 месяца отключить Абхазию". А может быть этого и добивается прозападная оппозиция? Ясно что во всём будут обвинять Россию, а не собственных руководителей, которые никак не договоряться меж собой как "делить" власть. Разъяснение позиции о гарантиях российских инвестиций в Абхазию трудное дело, но по иному - никак. Для населения - гуманитарные поставки эл.энергии с расчётом на человека в день.
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15 час.
МАРИНА
Надо бы им "Абхаза" в президенты
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12 час.
Алексей Медведев
Граждан России в Абхазии выступающим против России надо судить по законам России с обязательной отсидкой в "госучреждениях" на государственных харчах!
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10 мин.
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