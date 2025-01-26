Как сделать выборы в Абхазии чистыми

Игорь Кузнецов

Найдутся много тех, кто поддержит предложение "на 3-4 месяца отключить Абхазию". А может быть этого и добивается прозападная оппозиция? Ясно что во всём будут обвинять Россию, а не собственных руководителей, которые никак не договоряться меж собой как "делить" власть. Разъяснение позиции о гарантиях российских инвестиций в Абхазию трудное дело, но по иному - никак. Для населения - гуманитарные поставки эл.энергии с расчётом на человека в день.