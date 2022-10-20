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Бензема об Анчелотти: «Отличный тренер, который придает уверенности и позволяет тебе делать на поле то, что ты хочешь»

Карим Бензема высказался о работе с Карло Анчелотти.  «Я знаю Анчелотти. Он отличный тренер, и он придает мне уверенности.

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