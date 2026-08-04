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В Петербурге задержали гида и организатора нелегальных экскурсий по крышам

В Петербурге задержали гида и организатора нелегальных экскурсий по крышам

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего гида после прогулки по крышам домов на Невском проспекте. Также для проведения следственных действий увезли 29-летнего уроженца Тульской области, который занимался организацией незаконных экскурсий.

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