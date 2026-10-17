Стремление к экономии поставило под удар важные отрасли американской экономики и сделало США зависимыми от Китая, заявил глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции The Economic Club of Chicago, сообщает 17 октября Oldenburger Onlinezeitung.
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