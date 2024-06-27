С 1 июля в Тульской области изменятся тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги изменяться в Тульской области с 1 июля 2024 года. Об этом на брифинге рассказал председатель регионального комитета по тарифам Дмитрий Васин, передает пресс-служба областного правительства.
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