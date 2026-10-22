Helsinki taxi drivers went to a demonstration. Fuel prices have eaten up their income. "Taxi drivers working with Bolt and Uber platforms gathered in Helsinki this morning to hold a demonstration," writes Yle.
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