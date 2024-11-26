Кредитор компании "Варламов. Есть" хочет взыскать долг с ее владельцев

Поставщик продуктов ООО "Импортлогистик", расположенный в Подмосковье, подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированного предприятия "Стар шеф", которое управляло сервисом доставки и приготовления блюд "Варламов.