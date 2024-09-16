В Шенкурском округе погиб 55-летний рыбак

Тело мужчины обнаружили днём 12 сентября в реке Вага у деревни Нестеровская - накануне он уехал на рыбалкуВ пресс-службе регионального управления СУСК сообщили, что погибший передвигался на лодке в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, выпал из лодки и утонул.