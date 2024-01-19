Астраханский губернатор встретил Крещение в Успенском соборе и окунулся в прорубь на Волге. Фото

В один из самых важных и древних православных праздников – Крещение Господне – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин присоединился к богослужению в нижнем храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери Успенского кафедрального собора.
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