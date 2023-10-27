На уборку улиц Тулы от снега 27 октября выйдут более 300 рабочих и 120 единиц техники

В Туле продолжают устранять последствия непогоды. Ночью уборкой городских улиц от снега занимались порядка 60 единиц техники, а сегодня днем, 27 октября, собираются задействовать более 300 рабочих и свыше 120 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.