Русская подруга Джонни Деппа рассказала, как познакомилась с актёром

Поклонники обсуждают возможную возлюбленную известного голливудского актёра Джонни Деппа.Русская подруга Деппа 28-летняя Юлия Власова рассказала "КП", как познакомилась с актёром: на кинопоказе в Карловых Варах в 2021 году.
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