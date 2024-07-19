Русская подруга Джонни Деппа рассказала, как познакомилась с актёром

Поклонники обсуждают возможную возлюбленную известного голливудского актёра Джонни Деппа.Русская подруга Деппа 28-летняя Юлия Власова рассказала "КП", как познакомилась с актёром: на кинопоказе в Карловых Варах в 2021 году.