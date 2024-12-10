CBS: Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на ее товары

Global Look Press/Jim LoScalzo/Consolidated News Photos Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада ответит, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары, сообщает CBC News.
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