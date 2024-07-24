В США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России

Действующий вице-президент США Камала Харрис может довести страну до войны с Россией или Китаем, если она займет пост главы государства, заявил бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец в интервью Такеру Карлсону, запись которого доступна на странице журналиста в социальной сети Х.