Действующий вице-президент США Камала Харрис может довести страну до войны с Россией или Китаем, если она займет пост главы государства, заявил бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец в интервью Такеру Карлсону, запись которого доступна на странице журналиста в социальной сети Х.
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