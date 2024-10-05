Париж осудил слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

«Чрезмерными» назвал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес предложения президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки вооружений Израилю, заявил представитель Елисейского дворца 5 октября в комментарии AFP.
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