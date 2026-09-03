Берлин решился обвинить Россию в атаке в аэропорту Лейпцига по наводке из-за рубежа и нарастит военную поддержку Украины — Der Spiegel

Берлин решился обвинить Россию в атаке в аэропорту Лейпцига по наводке из-за рубежа, пишет Der Spiegel.
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