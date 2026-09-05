Бастрыкин взялся за дело увольнения учительницы из Екатеринбурга из-за ученика

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль дело об увольнении учительницы из Екатеринбурга из-за ученика.
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Кроме Бастрыкина некому?
Видать местная полиция харчует за счет диаспор..
У нас один Бастрыкин со Следственным комитетом защищают коренное население от беспредела мигрантов! Колокольцев и МВД куплены с потрохами диаспорами!