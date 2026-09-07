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Удар по сухогрузу "Мавка" и порту Измаил: Минобороны РФ заявило об уничтожении военных грузов из стран Запада

Удар по сухогрузу "Мавка" и порту Измаил: Минобороны РФ заявило об уничтожении военных грузов из стран Запада

Российские военные вечером 6 сентября 2026 года поразили ударными БПЛА сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморск.

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