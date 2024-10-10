В США предъявили обвинения двум якобы сообщникам Артура Петрова

Соединенные Штаты заочно предъявили обвинения двум якобы сообщникам Артура Петрова, которого ранее экстрадировали в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений, заявила пресс-служба прокуратуры южного округа Нью-Йорка.
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