Раскрыт неочевидный способ защитить мозг от старения

Уход на пенсию может ускорить старение мозга, предупредил врач Норман Свон. О том, как трудовая деятельность может помочь защититься от снижения когнитивных способностей, он раскрыл изданию The Guardian.
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