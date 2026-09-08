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Медицина 2.0

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Раскрыт неочевидный способ защитить мозг от старения

Раскрыт неочевидный способ защитить мозг от старения

Уход на пенсию может ускорить старение мозга, предупредил врач Норман Свон. О том, как трудовая деятельность может помочь защититься от снижения когнитивных способностей, он раскрыл изданию The Guardian.

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