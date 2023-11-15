В Архангельской области создают совет по сохранению духовно-нравственных ценностей

Вопросы создания регионального совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил с сопредседателями регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора – митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием и заместителем главы Новодвинска Сергеем Быковым.
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