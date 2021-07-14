На Кубань придет аномальная жара

Врио руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник рассказал, что в конце текущей недели – начале следующей в Краснодарский край придет воздух с территории Африки и Саудовской Аравии.
Врио руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник рассказал, что в конце текущей недели – начале следующей в Краснодарский край придет воздух с территории Африки и Саудовской Аравии.
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